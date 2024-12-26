“الكاف” تفرض عقوباتها على نادي جراف بعد أحدث مباراته ضد اتحاد العاصمة

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عقوبة صارمة ضد نادي جاراف السنغالي، بعد الأحداث التي شهدتها مباراته ضد نادي اتحاد العاصمة.

وحسب مصادر “النهار”، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نعاقبة نادي جاراف بأربعة مباريات، منها مبارتين مع وقف التنفيذ.

ويأتي هذا بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها المباراة التي جمعت اتحاد العاصمة، ومضيفه نادي جاراف، بالسنغال، ضمن دور مجموعات كأس الكاف.

يذكر أن أنصار فريق اتحاد العاصمة، بالإضافة ليعض لاعبي الفريق، تعرضو، للضرب من أطرف أنصار الفريق المنافس عقب نهاية المبارة التي جمعت الفريقين