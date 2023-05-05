“الكاف” تفرض عقوبات على الترجي التونسي

فرضت لجنة الانضباط التابعة لهيئة الكاف عن فرض عقوبات على فريق الترجي التونسي إثر أعمال عنف وشغب خلال مباراة شبيبة القبائل.

وحسب بيان الكاف، فإن الهيئة القانونية حرمت نادي “المكشخة” من اللعب دون جمهور داخل القواعد لـ 4 مباريات كاملة. إلى جانب مباراتين مع وقف التنفيذ.

إلى جانب ذلك، فرضت لجنة الانضباط غرامة مالية تقدر بقيمة 300 ألف دولار.

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