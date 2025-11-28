“الكاف” تفرض عقوبة الإيقاف على لاعب الهلال السوداني جان كلود

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقوبات صارمة ضد نادي الهلال السوداني، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتهم ضد نادي مولودية الجزائر.

وكشفت إدارة نادي الهلال السوداني، عبر بيان لها، فرض “الكاف” عقوبة الإيقاف ضد اللاعب جان كلود، لثلاثة مباريات، بالإضافة لغرامة مالية بقيمة 5000 دولار.

كما تم فرض نفس العقوبة، على محلل الآداء لنادي الهلال السوداني، وليد شرشاري، حسب ذات المصدر، بالإضافة لغرامة مالية في حق نادي الهلال بقيمة 15000 دولار.

وتأتي هذه العقوبات من “الكاف”، بعد استفزاز لاعب نادي الهلال، جان كلود، دكة بدلاء نادي مولودية الجزائر، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين ضمن رابطة أبطال إفريقيا، بالعاصمة الرواندية كيجالي، ما أدى لمناوشات بين الفريقين.