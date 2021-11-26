الكاف تفرض على “الفاف” توفير تقنية “الفار” بملعب تشاكر

فرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، خلال جمعيته الإستثنائية بمصر، توفير تقنية “الفار”، في المباريات الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022.

وأكدت “الكاف” على ضرورة توفير تقنية الفيديو، في ملاعب المنتخبات المستقبلة، أو نقل مبارياتها لدول أخرى.

وسيكون على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، توفير تقنية “الفار”، بملعب مصطفى تشاكر، تحسبا للقاء العودة من الدور الفاصل.

ويعد هذا، من بين أبرز القرارات التي أسفرت عنها الجمعية الاستثنائية التي جرت اليوم الجمعة بمصر، بمشاركة شرف الدين عمارة.