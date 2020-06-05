الكاف تفرض غرامات مالية كبيرة على شبيبة القبائل

فرض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من الغرامات المالية على فريق شبيبة القبائل، والتي تصل في مجموعها لـ32500 دولار، أي ما يقارب 600 مليون سنتيم.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، أن هذه الغرامات المالية، متعلقة بالأحداث التي شهدتها مباريات الفريق في رابطة أبطال إفريقيا.

وفرضت “الكاف”، بالاستناد لتقرير محافظي اللقاءات، غرامة 15 ألف دولار، بسبب رمي أنصار الكناري قارورات المياه على الشرطة، والجماهير التونسية، بالإضافة لاستعمالهم المفرقعات.

وتم فرض غرامة أخرى بقيمة 10 ألف دولار، بسبب إشعال مناصري الشبيبة للألعاب النارية، وغرامة ثالثة بقيمة 7500 دولار لإشعال الشماريخ.