الكاف تقدم مباراة المولودية أمام الوداد البيضاوي

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مواجهة مولودية الجزائر وضيفه الوداد البيضاوي في إطار الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وقرر الإتحاد الافريقي لكرة القدم تقديم موعد إجراء مباراة ذهاب الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين مولودية الجزائر وضيفه الوداد البيضاوي إلى يوم الجمعة 14 ماي بداية من الثامنة ليلا ، بعدما كانت مقررة سابقا يوم السبت 15 ماي ، بملعب خمسة جويلية الأولمبي.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=993065
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