الكاف تقدم مباراة المولودية أمام الوداد البيضاوي

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مواجهة مولودية الجزائر وضيفه الوداد البيضاوي في إطار الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقرر الإتحاد الافريقي لكرة القدم تقديم موعد إجراء مباراة ذهاب الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين مولودية الجزائر وضيفه الوداد البيضاوي إلى يوم الجمعة 14 ماي بداية من الثامنة ليلا ، بعدما كانت مقررة سابقا يوم السبت 15 ماي ، بملعب خمسة جويلية الأولمبي.