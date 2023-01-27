الكاف تقرر رفع قيمة الجائزة المالية لشان الجزائر بـ60%

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الجمعة، رفع قيمة جائزة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، الجارية بالجزائر.

ونشرت الكاف، اليوم الجمعة بيانا، أعلنت فيه عن قرار الرئيس باتريس موتسيبي، رفع قيمة جائزة شان الجزائر 2022 بـ 60%.

كما أوضح ذات البيان بأن هذا القرار يدخل ضمن استراتيجية الاتحاد الإفريقي للعبة، في سعيه لزيادة القيمة التجارية لهذه البطولة الإفريقية.

وسينال المتوج بلقب الشان، ضمن الطبعة الجارية بالجزائر، على جائزة مالية بقيمة 2 مليون دولار، بدل 1.25 مليون دولار التي منحت للكتوج بالطبعة الأخيرة.

ومن جهة أخرى تم رفع قيمة المكافئة التي ستوزع على المنتخبات المشاركة في الشان، من 5.450.000 إلى 7900.000.

وسيحصل المتأهلون للتصفيات النهائية على 800000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الفريقان الثالث والرابع على 500000 دولار لكل منهما.

وستنال المنتخبات الأربعة التي لم تتقدم إلى ما بعد ربع النهائي على 400 ألف دولار لكل منها، بينما يكافئ كل منتخبت احتل المركز الثاني والثالث في المجموعات المكونة من ثلاثة فرق، بمبلغ 300 ألف دولار. شأنها شأن المنتخبات التي حلت بالمركز الثالث في المجموعات المكونة من أربعة فرق.

ومن جهة أخرى حددت الكاف جائزة مالية بقيمة 200 ألف دولار للمنتخبات الأقل تصنيفًا في جميع المجموعات.