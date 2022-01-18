الكاف تقرر نقل المباريات من ملعب جابوما بداية من هذا اللقاء

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” نقل لقاءي ربع ونصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا المبرمجان بملعب جابوما إلى ملعب أحمادو أهديغو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتمسك الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بإجراء مباراة الجولة الثالثة بين المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري بذات الملعب أمسية الخميس برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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تتزايد حالات الغضب لدى الجمهور والإعلام التونسي بشكل رهيب جدا بعدما إعتبروا خطوة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الاخيرة بمثابة تقليل من شأن الكرة التونسية.

ونشرت الكاف تصميم خاص بالمنتخبات المشاركة في كان الكاميرون، أين وضعت النجوم الأفارقة بما فيهم رياض محرز.

وعنونت الكاف “أعدّوا حقائبكم”. فيما وضعت صورة لـ “الكرة” بها العلم التونسي،. في إشارة إلى إفتقار “نسور قرطاج” لنجم فوق العادة مثل صلاح وماني ومحرز والبقية.

وقال موهبة تونس حنبعل المجبري في تصريح لـ “العربي الجديد” عن القضية “صحيح أنّنا لا نملك نجوما كبار لكن قوتنا في مجموعتنا. اتفهّم غضب الجماهير وسنرد في الميدان”.

وجاء الرد من قبل المدرب منذر الكبير الذي قال هو الأخر في تصريح لموقع “العربي الجديد” “ما أنجز غير محترف. وهذا التصميم مسّ في الصميم عراقة المنتخب التونسي وتاريخه”.

وجهّز منذر الكبير لاعبيه للردّ على الكاف حينما قال ” الردّ سيكون فوق المستطيل الأخضر”.

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حدّد إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 22 جانفي لإجراء قرعة الدور الفاصل ومن المنتظر أن يتم المصادقة عليه خلال نهاية الأشغال.

كما فتح أبواب الترشح لإحتضان كأس أمم افريقيا 2027.

وحسب مبعوث النهار إلى دوالا الكاميرونية. ترغب بعض البلدان في استضافة كأس امم افريقيا 2025. و منها غينيا. كما أن كوت ديفوار ترغب في إحتضان كأس أمم افريقيا 2023.