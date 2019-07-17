“الكاف” تقر قوانين جديدة في نهائي كأس “الكاف” ورابطة الأبطال

خرج المكتب التنفيذي، للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بقوانين جديدة، خاصة بمنافستي كأس “الكاف”، ورابطة أبطال إفريقيا.

وقرر المكتب التنفيذي، لـ”الكاف”، خلال الإجتماع اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، إجراء نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس “الكاف”، في مباراة واحدة.

ويأتي هذا خلافا للإجراء المعمول به سابقا، أين كان يلعب الدور النهائي لهاتين المنافستين، بصيغة ذهاب واياب.

وخلال ذات الإجتماع تقرر أيضا، رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا النسوية إلى 12 منتخبا، بدلا من ثمانية منتخبات.