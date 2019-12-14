الكاف تكسب صراعها ضد الفرنسيين والجزائر ومصر أكبر المُستفيدين

أعلنت الكاف على حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنها كسبت صراعها ضد شركة الفرنسي “لاغاردار”، أمام غرفة التجارة الدولية.

وأوضحت الهيئة الكروية الأولى في القارة السمراء، بأنها تمكنت من فسخ العقد، الذي كان يمنح الفرنسيين حصرية بث المُنافسات الإفريقية.

ويُعتبر هذا الخبر سارّا للجزائر، وجميع عرب إفريقيا، الذين كانو يجدون صعوبة بالغة للحصول إشارة بث مُباريات منتخباتهم وأنديتهم قاريا.

وسيتمكن التلفزيون الجزائري، من هنا فصاعدا من التفاوض بأريحية أكبر مع المالك المُستقبلي لحقوق البث.

يُشار بأن السُلطات المصرية، كانت أول من ضغط بقوة للتخلص من سيطرة “لاغاردار” على حقوق البث وهو ما أعطى ثماره سريعا.

يُذكر بأن العقد السابق، كان قد وضع التلفزيون الجزائري في حرج مع مُتابعيه، لإستحالة بثه مُباريات الخضر خارج ديارهم ولو على البث الأرضي.

وتوضح كل المعطيات، لتطور الأمور إيجابا مُستقبلا، وهو ما سيُريح الجميع، خاصة وأن أبطال إفريقيا مُقبلون على تصفيات مونديال 2022.