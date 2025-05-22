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الرياضة

الكاف تكشف التصميم الجديد لمجسم كأس رابطة أبطال إفريقيا

بقلم كريم تيغرمت
الكاف تكشف التصميم الجديد لمجسم كأس رابطة أبطال إفريقيا
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عن المجسم الجديد لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، مقطع فيديو، استعرض من هلاه المجسم الجديد لـ”الكأس”.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “الكاف”، احداث بعض التغييرات على مجسم الكأس، باظافة لمسة ذهبية، وبعض الخطوط، وشكل انسيابي أكثر، مع تعديل قاعدة الكأس.

رابط دائم : https://nhar.tv/oRiS7
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