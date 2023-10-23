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الرياضة

“الكاف” تكشف الكرة الرسمية لـ”كان” كوت ديفوار

بقلم محمد لمين صحراوي
“الكاف” تكشف الكرة الرسمية لـ”كان” كوت ديفوار
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن الكرة الرسمية للنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويرتقب أن تستضيف كوت ديفوار، النسخة المقبلة للـ”كان” في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

ونشر الـ”كاف” صورة الكرة الرسمية الخاصة بنهائيات نسخة كوت ديفوار، عبر تغريدة في منصة “إكس” أرفقها بتعليق: “الرحلة تبدأ مع “بوكو”، إليكم الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023”.

وأضافت الهيئة القارية: “محطات مختلفة، رحلة واحدة، ثقافة واحدة، وجهة واحدة، الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 هـنا”.

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