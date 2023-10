“الكاف” تكشف الكرة الرسمية لـ”كان” كوت ديفوار

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن الكرة الرسمية للنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويرتقب أن تستضيف كوت ديفوار، النسخة المقبلة للـ”كان” في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

ونشر الـ”كاف” صورة الكرة الرسمية الخاصة بنهائيات نسخة كوت ديفوار، عبر تغريدة في منصة “إكس” أرفقها بتعليق: “الرحلة تبدأ مع “بوكو”، إليكم الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023”.

وأضافت الهيئة القارية: “محطات مختلفة، رحلة واحدة، ثقافة واحدة، وجهة واحدة، الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 هـنا”.

Multiple stops. One journey. One culture. One destination.

Your official @pumafootball 2023 TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations match ball is 𝗛𝗘𝗥𝗘. ⚽️#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Z1XqALLL01

— CAF (@CAF_Online) October 23, 2023