الكاف تكشف برنامج البطولة الإفريقية للمدارس

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم. الكاف. عن برنامج النسخة الأولى. لمنافسة كأس أمم إفريقيا بين المدارس.

وحسب بيان الكاف، عبر موقعها الرسمي، ستقام بمدينة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا بتاريخ 5 لغاية 8 أفريل المقبل على ملعب الملك زويليثيني.

كما أوضح البيان، أن حفل الإفتتاح سيتم بمشاركة 44 ألف فتى وفتاة أفريقي في حفل الافتتاح لهذه التظاهرة.

وستستضيف مدينة ديربان بجنوب إفريقيا المرحلة الأولى المرتقبة لهذه المنافسة، بمشاركة أكثر من 44 ألف فتى وفتاة دون 15 سنة من 41 دولة أفريقية.

أما عن سُلم المنح الخاص بالبطولة فقد جاءت على النحو التالي: