“الكاف” تكشف برنامج مباريات المنتخب الوطني للسيدات في “كان 2026”

تعرف المنتخب الوطني للسيدات، على برنامج مبارياته، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، المقررة في الفترة ما بين 17 مارس إلى 3 أفريل 2026.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، ستباشر سيدات المنتخب الوطني، مشوارهن في هذه البطولة يوم 17 مارس، بمواجهة منتخب السينغال، بملعب “العربي زاولي”.

وستكون الخرجة الثانية لسيدات الخضر، ضمن هذه البطولة، بتاريخ 20 مارس، أين سيواجهن منتخب البلد المنظم المغرب، بملعب “مولاي الحسن”.

كما حدد تاريخ 23 مارس، كموعد لآخر مباراة للمنتخب الوطني للسيدات ضمن دور المجموعات، والتي ستكون ضد منتخب كينيا، بملعب “الميدنة ستاديوم”.