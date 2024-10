الكاف تكشف تصنيف “السياربي” والمولودية في قرعة “الشامبينز ليغ”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الجمعة، عن تصنيف الأندية المعنية بقرعة دور مجموعات منافسة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2024-2025.

وستكون الجزائر، في القرعة المقررة بعد غدٍ الاثنين، بكل من البطل مولودية الجزائر، المتأهل على حساب واتانغا الليبيري والمنستيري التونسي، ووصيفه شباب بلوزداد. المتأهل على حساب ليوبار الكونغولي والجمارك البوركينابي.

وجاء فريق مولودية الجزائر، في التصنيف الرابع، رفقة كل من مانيما أنيون الكونغولي، وجوليبا المالي، وستاد أبيدجان الايفواري.

بينما حلّ شباب بلوزداد، في التصنيف الثاني، الذي ضم أيضا كل من الرجاء البيضاوي المغربي، وبيراميدز المصري، ويونغ أفريكانز التنزاني.

في حين ضم التصنيف الأول لأغلى المنافسات الإفريقية. الأهلي المصري رفقة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، إلى جانب تي بي مازيمبي الكونغولي.

بينما تواجد في التصنيف الثالث، كل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والجيش المغربي وجي دي ساغرادا الأنغولي.

وأمام التصنيفات الأربعة التي أعلنت عنها “الكاف” أمس، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” فإن تواجد المولودية والشباب في مجموعة واحدة لـ “الشامبينز ليغ” يبقى أمرا واردا.

