“الكاف” تكشف تعيينات حكام نهائي كأس الكونفيدرالية بين الاتحاد والزمالك

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن الحكام المعنيين بإدارة مباراتي (ذهاب واياب)، نهائي كأس الكونفيدرالية، الذي سيجمع اتحاد العاصمة، ونادي الزمالك المصري.

واختارت لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، الحكم الموريتاني دحان ولد بيده، لإدارة مباراة الذهاب لهذا النهائي، والمقررة يوم 9 ماي بملعب “5 جويلية، بالجزائر، حسب (و.أ.ج).

وسيُدير الحكم الموريتاني بيده، هذا المواجهة، بمساعد كل من الأنغولي جيلسون دو سانتوس، والكاميروني الفيس نوجويا كمساعد ثانٍ، فيما سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه، حكما رابعا.

وفي غرفة تقنية (الفار)، سيتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا، بمساعدة الموريتاني بوبكر صار، والكيني ميماسا ديسكنس.

وفيما يخض مباراة العودة من هذا النهائي، والمقررة يوم 16 ماي، بمصر، ستلعب هذه المواجهة تحت إدارة الحكم الغابوني بير اتشو، بمساعدة مواكنيه، بوريس مارليسا، واموس ندونج، بالإضافة لباتريك بامياه حكما رابعا.

وسيتولى الحكم التونسي هيثم قيراط، إدارة تقنية “الفار”، بمساعدة كل من ماريا ريفيت، وكارين فومو.