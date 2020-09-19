الكاف تكشف تواريخ مباريات الخضر في تصفيات الكان والمونديال

تعرف المنتخب الوطني الجزائري، على مواعيد مبارياته التصفوية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2022.

وحسب ما كشفت عنه “الكاف”، سيخوض المنتخب الجزائري، مباريات الجولتين 3، و4 من تصفيات الكان، في الفترة ما بين 9 إلى 11 أكتوبر المقبل.

وتم تحديد تاريخ 22 إلى 30 مارس، للعب مباريات الجولتين 5، و6، من هذه التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وسيكون أشبال جمال بلماضي، على موعد في الفترة ما بين 31 ماي، إلى 15 جوان مع الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2022.

وبرمجة الجولتين 3، و4، بتاريخ 30 أوت إلى 7 سبتمبر، تليها آخر جولتين 5، و6، من 4 إلى 12 أكتوبر، على أن تلعب المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022، بتاريخ 8 إلى 16 نوفمبر 2021.