“الكاف” تكشف حكام نهائي كأس الكونفيدرالية بين اتحاد العاصمة ويانغ أفريكانز

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن تعيينات حكام مبارتي نهائي كأس الكونفدرالية الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بفريق يانغ أفريكانز التنزاني.

وسيدير لقاء الذهاب، المقرر يوم الأحد المقبل بتنزانيا، الحكم الكونغولي نجامبو ندالا، بمساعدة الثنائي زاكيلي سزيلا (جنوب افيريقا)، والكونغولي أوليفر سافر.

كما أختير الموريتاني أحمد اميتهاز (حكم رابع)، والكيني بيتر كاماكو (حكم فيديو)، والجنوب إفريقي أكونا ماكلاما، والسوداني محمد إبراهيم (مساعدا حكم فيديو).

وفيما تعلق بمباراة الإياب المقررة بالجزائر، يوم 3 جوان المقبل، ستجرى تحت إدارة الحكم الموريتاني بيدا دهاني، بمساعدة الأنغولي جيرسون سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو مارينجولا.

وسيكون السوداني محمود إسماعيل (حكم رابع)، والمصري محمود عاشور (حكم فار)، والمصريان محمد عادل، ومحمود أبو الرجال (مساعدا حكم فار).