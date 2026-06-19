الكاف تكشف رزنامة مسابقات الأندية للموسم 2026-2027 وتحدد مواعيد تسجيل اللاعبين

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن رزنامة مسابقات الأندية الخاصة بالموسم الكروي 2026-2027، والتي تشمل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، كما حددت مختلف فترات تسجيل اللاعبين والمواعيد النهائية الخاصة بمشاركة الأندية في المنافسات القارية.

وأكدت الهيئة الكروية القارية أن عملية تسجيل الأندية ستتم عبر نظام إدارة مسابقات الكاف (CMS)، حيث تم تحديد يوم 25 جويلية كآخر أجل لتأكيد مشاركة الأندية المعنية في المسابقتين القاريتين.

وستنطلق المنافسة بإجراء الدور التمهيدي الأول ما بين 4 و6 سبتمبر ذهاباً، على أن تلعب مباريات الإياب بين 11 و13 سبتمبر. أما الدور التمهيدي الثاني فسيقام خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 أكتوبر ذهاباً و23 إلى 25 أكتوبر إياباً.

وفيما يخص مرحلة المجموعات، ستنطلق الجولة الأولى ما بين 27 و29 نوفمبر، فيما ستجرى الجولة الثانية من 4 إلى 6 ديسمبر، والجولة الثالثة من 18 إلى 20 ديسمبر.

أما الجولات الثلاث المتبقية فستلعب أيام 8 إلى 10 جانفي 2027، ثم 15 إلى 17 جانفي، وأخيراً من 22 إلى 24 جانفي 2027.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي ذهاباً بين 26 و28 فيفري 2027، والإياب من 5 إلى 7 مارس، فيما ستلعب مواجهات نصف النهائي ذهاباً من 9 إلى 11 أفريل وإياباً من 16 إلى 18 أفريل 2027.

أما نهائيا دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، فسيجريان خلال الفترة الممتدة بين 9 و31 ماي 2027، على أن يتم الإعلان عن التواريخ النهائية لاحقاً.

وفيما يتعلق بفترات تسجيل اللاعبين، حددت الكاف أربع نوافذ مختلفة. وتمتد الفترة الأولى من 1 إلى 15 أوت 2026، حيث يكون اللاعبون المسجلون خلالها مؤهلين للمشاركة ابتداءً من الدور التمهيدي الأول.

أما الفترة الثانية فتبدأ في 16 أوت وتنتهي في 30 سبتمبر، وتسمح بتأهيل اللاعبين بداية من الدور التمهيدي الثاني.

كما خصصت الكاف فترة ثالثة من 1 إلى 31 أكتوبر لتسجيل اللاعبين المؤهلين للمشاركة انطلاقاً من مرحلة المجموعات.

وستفتح نافذة أخيرة من 1 إلى 31 جانفي 2027، تتيح للأندية تدعيم قوائمها خلال ما تبقى من مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية.

وتكتسي هذه المواعيد أهمية كبيرة بالنسبة للأندية الجزائرية المشاركة قارياً، التي ستكون مطالبة باحترام الآجال المحددة من أجل ضمان مشاركة لاعبيها في مختلف مراحل المنافسة القارية.