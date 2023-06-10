الكاف تكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان 2023″
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، عن الشعار الجديد لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.
ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر، فيديو ترويجي للمنافسة، وكتب:”حقبة جديدة لكرة القدم الإفريقية، هوية كأس أمم إفريقيا 2023 هنا”.
وستنطلق منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، بداية من 13 جانفي لغاية 11 فيفري 2024، وستجرى قرعة المنافسة شهر سبتمبر المقبل.
A 𝐍𝐄𝐖 𝐄𝐑𝐀 of African football. The TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Côte d’Ivoire 2023 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙮 is here! pic.twitter.com/sHMnfvn0Q2
— CAF (@CAF_Online) June 9, 2023
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