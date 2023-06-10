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الرياضة

الكاف تكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان 2023″

بقلم فيصل زيان بوزيان
الكاف تكشف عن الشعار الرسمي لـ”كان 2023″
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أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم السبت، عن الشعار الجديد لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر، فيديو ترويجي للمنافسة، وكتب:”حقبة جديدة لكرة القدم الإفريقية، هوية كأس أمم إفريقيا 2023 هنا”.

وستنطلق منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، بداية من 13 جانفي لغاية 11 فيفري 2024، وستجرى قرعة المنافسة شهر سبتمبر المقبل.

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