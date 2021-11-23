الكاف تكشف عن الكرة الرسمية لنهائيات أمم إفريقيا 2021

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها بطولة أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون.

وأطلق الكاف، مسمى “توغو” على الكرة الرسمية التي جاء تصميمها ملائمًا لطبيعة القارة السمراء من حيث الألوان والزخارف الموجودة عليها.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة من المنافسة القارية رفقة كل من ساحل العاج، سيراليون وغينيا الإستوائية.

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