“الكاف” تكشف عن تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

فسيكون ممثلي الجزائر في هذا الدور كل من إتحاد العاصمة في المستوى الثالث وشبيبة القبائل في المستوى الرابع.

وفي مايلي تصنيف الأندية:

المستوى الأول: الترجي التونسي، الأهلي المصري، مازيمبي الكونغولي، الوداد البيضاوي

المستوى الثاني: “الرجاء البيضاوي، النجم الساحلي، صان داونز، الزمالك / جينيراسيون فوت

المستوى الثالث: إتحاد العاصمة، فيتا كلوب، الهلال السوداني، زيسكو

المستوى الرابع: بريميرو دي أغوستو، شبيبة القبائل، بترو أتليتكو، بلاتينيوم أف سي.

Here are the seeding of the #TotalCAFCL 2019-2020 teams.. Do you see your team? 🔡🔢 pic.twitter.com/QQWgGjJ6oA

— CAF (@CAF_Online) October 8, 2019