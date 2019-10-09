“الكاف” تكشف عن تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا

الرياضة
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“الكاف” تكشف عن تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا
بقلم أمير بهلول

كشفت “الكاف” عن تصنيف الأندية المتأهلة لدوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قبل إجراء القرعة اليوم الأربعاء.

فسيكون ممثلي الجزائر في هذا الدور كل من إتحاد العاصمة في المستوى الثالث وشبيبة القبائل في المستوى الرابع.

وفي مايلي تصنيف الأندية:

المستوى الأول: الترجي التونسي، الأهلي المصري، مازيمبي الكونغولي، الوداد البيضاوي

المستوى الثاني: “الرجاء البيضاوي، النجم الساحلي، صان داونز، الزمالك / جينيراسيون فوت

المستوى الثالث: إتحاد العاصمة، فيتا كلوب، الهلال السوداني، زيسكو

المستوى الرابع: بريميرو دي أغوستو، شبيبة القبائل، بترو أتليتكو، بلاتينيوم أف سي.


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