الكاف تكشف تفاصيل منافسة السوبر ليغ الإفريقي

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الأربعاء، عن إطلاقه لمنافسة جديدة للأندية، السوبر ليغ الإفريقي بداية من أوت 2023.

وكشف رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، على هامش المؤتمر الصحفي لأشغال الجمعية العامة للكاف، فإن الأندية المشاركة ستستفيد من عائدات مالية معتبرة نظير المشاركة في هذه المنافسة الجديدة.

كما أوضح موتسيبي، أن الجوائز المالية لمسابقة السوبر ليغ الإفريقي، ستصل إلى 100 مليون دولار، والمتوج باللقب سيحصل على مبلغ بـ11 مليون دولار.

وسيبدأ التحضير لهذه المنافسة بداية من الشهر المقبل، والتي سيشارك فيها 24 فريق، مقسم على 3 مناطق، 8 شمال إفريقيا، 8 غرب ووسط، 8شرق إفريقيا.

وبنظام مجموعات ذهاب وإياب، تتأهل 5 فرق الأولى من كل مجموعة بالإضافة لأفضل مركز 6 من الثلاث مجموعات لثمن نهائي المنافسة.

أما بالنسبة للفرق التي لم تتأهل لثمن النهائي، ستخوض “بلاي أوف”، لضمان مشاركتها في النسخة المقبلة من السوبر الإفريقي.