الكاف تكشف عن حكام مباراة الشبيبة أمام الملعب المالي

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثلاثي تحكيم من جزر الرأس الأخضر، لإدارة مباراة شبيبة القبائل والملعب المالي، لحساب كأس الكاف.

وأعلنت “الكاف“، عن تعيين أبريسيو دورت، حكما رئيسا لهذه المباراة، وسيكون مرفوقا في إدارتها بمواطنيه، جورج كوريلا، وسيميدو هيليو.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم ديلغادو فيرننديز، حكما رابعا لهذه المباراة، وكلود ماهونو باكي محافظا للقاء.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، سيواجه الملعب المالي، يوم 14 فيفري الجاري، على ملعب هذاالأخير ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف.