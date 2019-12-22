الكاف تكشف عن منافسي الخضر على جائزة أفضل منتخب لسنة 2019

تعرف المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الأحد، عن منافسيه، على جائزة “الكاف”، لأفضل منتخب لسنة 2019.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عب حسابه الرسمي على “تويتر”، القائمة النهائية للمنتخبات الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل منتخب لسنة 2019.

وسينافس المنتخب الجزائري، المتوج بكأس أمم إفريقا 2019، على هذه الجائزة، كل من منتخب السنغال، ومنتخب مدغشقر.