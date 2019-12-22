عاجل

الكاف تكشف عن منافسي الخضر على جائزة أفضل منتخب لسنة 2019

الرياضة
  • -
  • 0
الكاف تكشف عن منافسي الخضر على جائزة أفضل منتخب لسنة 2019
بقلم كريم.تيغرمت

تعرف المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الأحد، عن منافسيه، على جائزة “الكاف”، لأفضل منتخب لسنة 2019.

وكشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عب حسابه الرسمي على “تويتر”، القائمة النهائية للمنتخبات الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل منتخب لسنة 2019.

وسينافس المنتخب الجزائري، المتوج بكأس أمم إفريقا 2019، على هذه الجائزة، كل من منتخب السنغال، ومنتخب مدغشقر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744939

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com