الكاف تكشف عن موعد إنطلاق البطولات الإفريقية

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إنطلاق البطولات القارية عن موسم 2020-2021 تكذيبا لإشاعة إلغائها بسبب فيروس كورونا.

وسيمثل الراية الجزائرية خلال المنافسات القارية كل من شباب بلوزداد والمولودية في تشامبيونزليغ، ووفاق سطيف الذي سيشارك في كأس الكونفيدرالية.

في إنتظار الكشف عن هوية الفريق الثاني المشارك في كأس الكاف في حال إلغاء منافسة كأس الجمهورية.

الدور التمهيدي:

يوم 20-22 نوفمبر 2020

يوم 27-29 نوفمبر 2020

– ‏الدور الـ 32:

يوم 11-13 ديسمبر 2020

يوم 18-20 ديسمبر 2020

– دور ال‏مجموعات:

الجولة 1: 12-13 فيفري 2021

الجولة 2 : 22-24 فيفري 2021

الجولة 3 : 5-6 مارس 2021

الجولة 4 : 16-17 مارس 2021

الجولة 5 : 2-4 أفريل 2021

الجولة 6 : 10-12 أفريل 2021

*قرعة الدور ربع النهائي ستقام يوم 30 أفريل 2021

– ‏الدور ربع النهائي:

يوم 14-16 ماي 2021

يوم 21-23 ماي 2021

– الدور نصف النهائي: يوم 18-20 جوان 2021 (ذهاب)

يوم 25-27 جوان 2021 (اياب)

– المباراة ‏النهائية : يوم 17 جويلية 2021.