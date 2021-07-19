الكاف تكشف عن موعد قرعة رابطة الأبطال وتضع الرابطة في ورطة !

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إنطلاق الموسم المسابقات القارية للأندية، والمتعلقة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ودوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد.

كما أعلن موعد اجراء قرعة الأدوار التمهيدية من المسابقات القارية، بالإضافة إلى موعد تلقي الترشيحات لاستضافة المباراة النهائية للبطولتين.

وجاءت مواعيد انطلاق المسابقات القارية للأندية وموعد القرعة وموعد تلقي ترشيحات استضافة المباراة النهائية علي النحو التالي

– ستنطلق المسابقة في 10 سبتمبر 2021

– سيتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية في 15 أوت 2021 على أقصى تقدير.

– سيتم فتح الترشيحات لاستضافة المباريات النهائية لمسابقتي الأندية في نوفمبر 2021.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم قد أعلن عن موعد إسدال الستارمجريات الرابطة المحترفة المقررة يوم 21 أوت المقبل، فيما ستجري قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أوت.