“الكاف” تكشف نتائج قرعة دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للمحليين

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمسية اليوم الأربعاء، على قرعة دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024.

وهي البطولة التي ستقام بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، شهر أوت المقبل.

وأسفرت قرعة “شان” التي تم سحبها، بالعاصمة الكينية نيروبي، على المجموعات التالية:

كما كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بهذه المناسبة، عن مجسّم كأس البطولة الجديد، الذي يجمع بين عناصر ذهبية وفضية بـ54 خطًّا يحيط به.

للإشارة، سيخوض المنتخب الوطني المحلي مواجهة الملحق النهائي خلال الفترة ما بين 26 إلى 29 جانفي الجاري، للتأهل لدور المجموعات.