الكاف تكشف معايير تحديد المتأهلين للدور المقبل من الكان

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، طريقة تحديد المنتخبات المتأهلة للدور المقبل من كأس أمم افريقيا المقامة حاليًا فى الكاميرون.

وأوضحت الكاف بأنه في حال تساوي منتخبين من مجموعة واحدة في عدد النقاط، سيتم الفصل في المتأهل منهما بالنظر لـ:

المواجهة المباشرة، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر منتخب سجل أهدافاً في كل مباريات المجموعة، وأخيرا القرعة.

كما اخذت الكاف بعين الإعتبار احتمال تساوي أكثر من منتخبين في عدد النقاط، والذي يجعلها تعتمد بنود أخرى وهي:

عدد النقاط المحصلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، فارق الأهداف فيما بينها، وأخيرا الأكثر تسجيلا في المواجهات المباشرة.

وفي حال استمرار التساوي بين منتخبين، بعد تطبيق البنود الثلاثة السابقة، يتم تطبيق البنود ذاتها مرة أخرى على هذين المنتخبين فقط لتحديد ترتيبهما.

وفي حال استمر التساوى، يتم تطبيق ثلاثة بنود أخرى، فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا فى كل مباريات المجموعة، أو القرعة.

وفيما يخص تحديد أفضل ثالث منتخب فى دور المجموعات، للتأهل للدور المقبل، فسيتم الاعتماد على أربع نقاط هي:

أكبر عدد من النقاط المحصلة في مباريات المجموعة، فارق الأهداف في مباريات المجموعة، أكثر من سجل أهدافا في مباريات المجموعة، وأخيرا القرعة.