الكاف تكشف مواعيد مسابقات الأندية لموسم 2025 / 2026

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف“، عن الجدول الرسمي لمنافسات الأندية الخاصة بموسم 2025/ 2026، في إطار التحضيرات المبكرة لتنظيم دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.

وأكدت الكاف، حسب بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن عملية التسجيل ستتم عبر نظام إدارة المسابقات، وستبقى مفتوحة إلى غاية 31 جويلية القادم، بعدما تم تمديد المهلة التي كانت محددة بتاريخ 30 جوان. وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد شهر سبتمبر 2025، وسط توقعات بمشاركة قياسية من أندية القارة. في ظل ارتفاع نسق التنافس واهتمام متزايد من المتابعين والجماهير.

وتأتي هذه الخطوة من الكاف لضمان جاهزية الأندية مبكرًا، وضبط برنامج المنافسات بما يتماشى مع الرزنامة الدولية. خصوصًا مع اقتراب موعد كأس العالم للأندية ومنافسات المنتخبات.

ومن المنتظر أن تصدر الكاف خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول رزنامة الأدوار التمهيدية، وتواريخ السحب الرسمية لقرعتي البطولتين.