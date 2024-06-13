الكاف تكشف موعد إجراء قرعة تصفيات “كان” 2025

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عن موعد إجراء قرعة التصفيات، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب ماورد، في بيان “الكاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تم تحديد تاريخ الرابع من شهر جويلية المقبل، موعدا لإجراء قرعة “كان” 2025، بالعاصمة جنوب إفريقيا إفريقيا جوهانسبورغ.

وكشف موقع “الكاف”، أن ستوديوهات “سوبر سبور”، ستحتضن هذه القرعة، بداية من الساعة 14.30 زوالا، بالتوقيت الجزائري.

وأوضح بيان الكاف، أنه سيتم خلال هذه القرعة، تقسيم 48 منتخبا بما في ذلك المنتخبات الأربعة المتأهلة من الدور التمهيدي (تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان)، إلى 12 مجموعة، تتكون من أربع منتخبات.

كما أوضح ذات البيان، أن المنتخب الوطني الجزائري، يتواجد ضمن قائمة المنتخبات المؤكدة في هذه القرعة. رفقة كل من حامل اللقب منتخب الكوت ديفوار، و منتخبات وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر. وغينيا الاستوائية وإسواتيني وإثيوبيا.

وبالإضافة لكل من منتخبات: الغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليسوتو وليبيريا وليبيا ومدغشقر ومالاوي ومالي والمغرب وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا.

والدول الأخرى المعنية هي النيجر ونيجيريا ورواندا وساو تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

كما تقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، بداية من شهر سبتمبر الجاري، وسيتأهل 23 منتخبا لهذه البطولة المرتقبة.