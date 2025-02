“الكاف” تكشف موعد اجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” اليوم الأربعاء، موعد ومكان اجرائه قرعة الدور الربع نهائي لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكاف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر منصة “X”، عن تحديده تاريخ 20 فيفري الجاري، كموعد لاجراء هذه القرعة، بمدينة الدوحة القطرية.

وستجرى قرعة دور الثمانية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، انطلاقاً من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، تليها قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وسيكون هذا الموعد فرصة لفريق مولودية الجزائر، من أجل التعرف على منافسه المقبل، في دوري أبطال إفريقيا.

كما سيتعرف فريقي اتحاد العاصمة، وشباب قسنطينة، على منافسيهم في ثمن نهائي كأس الكونفيدرالية.

