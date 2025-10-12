“الكاف” تكشف موعد انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد انطلاق بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2025”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف” سيتم الشروع في بيع تذاكر “الكان”، انطلاقا من يوم غد الإثنين، حصرياً لحاملي بطاقة “فيزا”، عبر تطبيق “يالا”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن حاملي بطاقات “فيزا”، سيستفيدون من فترة بيع مُسبقة، وحصرية، تمتد من يوم الإثنين 13 أكتوبر، إلى الأربعاء 15 أكتوبر، لتُفتح بعد ذلك مباشرة عملية البيع العامة بجميع وسائل الدفع الأخرى.

وحددت “الكاف شروط معينة للراغبين في اقتناء تذاكر مباريات “الكان”، أبرزها: تحميل تطبيق “يالا”، المُتاح على متجر Google Play أو App Store.

الحصول على هوية مشجع (Fan ID) عبر تطبيق “يالا” ،والتأشيرة الإلكترونية (E-visa/ETAM) إذا كانت مطلوبة، عبر التطبيق.

يذكر أن المنتخب الوطني، ضمن تأهله رسميا، للمشاركة في الطبعة المقبلة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة بالمغرب، في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.