“الكاف” تكشف موعد انطلاق بيع تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2023” المقررة بساحل العاج.

ونشرت الكاف، بيانا عبر موقعها الرسمي، كشفت من خلاله، بأن انطلاق عملية بيع التذاكر ستكون يوم السبت المقبل.

وأوضحت الهيئة الإفريقية لكرة القدم، بأن عملية بيع التذاكر ستتم عن طريق الدفع الالكتروني، عبر منصتها الخاصة.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمقررة بساحل العاج، ستكون في الفترة ما بين 13 جانفي 2024 إلى 11 فيفري. بمشاركة المنتخب الوطني.