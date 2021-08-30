الكاف تكشف موعد تسليم شهادات التدريب “كاف أ”

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن موعد تسليم شهادات التدريب صنف “كاف أ”، للمدربين المحليين.

ودعت المديرية الفنية الوطنية، في بيان نشره الموقع الرسمي للفاف، المرشحين الذي اجتازوا اختبار الحصول على شهادة التدريب صنف “كاف أ”، لتسلم شهاداتهم يوم 31 أوت الجاري.

ويتزامن هذا التاريخ، مع اختتام تربص اللاعبين الدوليين السابقين، للحصول على شهادة التدريب من صنف “كاف ب”.

يذكر أن تسليم شهادات التدريب صنف “كاف أ”، سيتم بالمركز الأولمبي الجهوي بالبليدة، انطلاقا من الساعة الـ11 زوالا.