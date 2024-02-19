الكاف تكشف موعد سحب قرعة الدور التمهيدي لـ”كان” 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، موعد سحب قرعة الدور التمهيدية لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، يوم غد الثلاثاء، 20 من شهر فيفري الجاري، كموعد السحب هذه القرعة.

وستشمل هذه القرعة ثمانية منتخبات الأقل تصنيفا، وهي: جيبوتي، ساو تومي، التشاد، موريشيو، جنوب السودان، ليبيريا، واسواتيني، على أن يتأهل منها أربعة منتخبات.

يذكر أن سحب قرعة الدور التمهيدي لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، سيجرى بالعاصمة المصرية القاهرة، انطلاقا من الساعة الواحدة زوالا.