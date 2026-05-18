“الكاف” تكشف موعد سحب قرعة تصفيات “كان 2027”

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن موعد اجراء سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقررة بكينيا، تنزانيا، أوغندا.

وأعلنت الكونفيدرالية الإفريقيى لكرة القدم، بأن سحب القرعة، سيجرى يوم الثلاثاء المقبل، بمقر “الكاف” بالعاصمة المصرية القاهرة، بداية من الثالثة زوالا، بتوقيت الجزائر.

وسيشارك في هذه التصفيات 48 منتخبا، بما فيها الدول الثلاث المنظمة، حيث ستحدد القرعة توزيع المنتخبات على المجموعات المختلفة.

وستلعب التصفيات المؤهلة لنهائيات “كان 2027″، على ثلاث فترات ضمن تواريخ “فيفا، قبل انطلاق النهائيات المقررة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.