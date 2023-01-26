الكاف تكشف موعد قرعة كان الجزائر لأقل من 17 سنة

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، أمس الأربعاء، عن موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر.

وحسب بيان موقع الكاف، فإن موعد سحب قرعة كان الجزائر، لأقل من 17 سنة سيكون بتاريخ الفاتح من شهر فيفري المقبل، بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس بالجزائر العاصمة.

للإشارة، ستنطلق فعاليات كان أقل من 17 سنة، بالجزائر بداية من 29 أفريل لغاية 19 ماي، بالجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة.