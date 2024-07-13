“الكاف” تكشف موعد ومكان إجراء “السوبر” الإفريقي

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، باتريس موتسيبي، عن برمجة نهائي نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، بمدينة الرياض السعودية.

وسيجمع “السوبر” الإفريقي، بين الأهلي المصري بصفته بطلا لدوري الأبطال، ومواطنه الزمالك، حامل لقب كأس الكونفدرالية، وذلك يوم 27 سبتمبر المقبل.

وكشفت “الكاف” في بيان على موقعها الالكتروني، بأنها ستعلن في الوقت المناسب. مكان ووقت انطلاق القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.

للإشارة فإن اتحاد العاصمة، توّج بآخر نسخة من “السوبر” الإفريقي. بعدما أطاح ببطل “التشامبينز ليغ” الأهلي المصري، سبتمبر 2023، بهدف بلعيد، على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف السعودية.