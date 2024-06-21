الكاف تكشف موعد ومكان انعقاد جمعيتها العامة العادية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، موعد، ومكان انعقاد الإجتماع الـ64، لجمعيتها العامة العادية.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الكاف”، بيان، أوضحت فيه بأن اللجنة التنفيذية، وخلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، حددة تاريخ 10 أكتوبر، كموعد لعقد الجمعية العامة العادية.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تم الاتفاق، على عقد هذه الجمعية العامة العادية، بعاصمة الكونغو الديموقراطية، كينشاسا.

وسيتم خلال أشغال هذه الجمعية العامة العادية، فتح الترشح للبلدان الراغبة في استضافة كل من رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024، “كان” أقل من 17 عاما، بالإضافة لـ”كان” أقل من 20 عاما.