الكاف تكشف هوية الحكم الذي سيدير نهائي الكان

كشفت الكاف عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا التي ستجري بين منتخب كوت ديفوار ونيجيريا.

وقالت الكاف، اليوم الجمعة، أنها عينت الحكم الموريتاني دحان بيده لإدارة المباراة المرتقبة أن تكون مثيرة.

ويعتبر الحكم الموريتاني من بين أبرز الحكام الذين تألقوا في هذه الدورة، كما سيكون في مساعدته كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد أول، و الزامبية ذياتنا شيكوتيشا مساعد ثاني، إلى جانب المغربية كربوبي حكم رابع.

للإشارة الفريق التركي يضم عدد من اللاعبين المخضرمين في شاكلة الإيطالي بالوتيلي و البرتغالي

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