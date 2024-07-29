“الكاف” تكشف هوية حكام مباراة المنتخب الوطني وغينيا الاستوائية

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” هوية طاقم التحكيم المعني بإدارة المباراة المقبلة للمنتخب الوطني، في مواجهة غينيا الاستوائية.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، اليوم الإثنين، بأن “الكاف” اختارت طاقم تحكيم من البنين، لإدارة مباراة الخضر، وغينيا الاستوائية.

وسيدير هذا اللقاء، الحكم البنيني جندو لويس هونغنانداند، بمساعدة مواطنيه أولريس أيمافو، وأوغوستان كوكبوماد، بالإضافة للبينيني الآخر عيسى محمد، كحكم رابع.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره من غينيا الإستوائية، المقررة يوم 5 سبتمبر، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، ضمن الجولة الأولى من تصفيات “كان 2025”