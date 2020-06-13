“الكاف” تلمح لإمكانية تأجيل كان 2021

الرياضة
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“الكاف” تلمح لإمكانية تأجيل كان 2021 صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

لمح المغربي “عبد المنعم باه” السكرتير العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم لإمكانية تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021 للعام الموالي.

عبد المنعم باه قال في تصريحات لإذاعة “Sport Info” الكاميرونية:”الكاف تدرس تأجيل كأس أمم إفريقيا لمدة عام كامل لتقام في جانفي 2022 بدلاً من جانفي 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول القارة السمراء”.
وأضاف:”لا يمكن إقامة البطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الكاميرون خلال جوان وجويلية 2021″.
وعن التصفيات قال:”لا تزال أمامنا أربع جولات في تصفيات أمم إفريقيا.. أعتقد أن التجمع الدولي في أكتوبر ونوفمبر كافيين من أجل إنهاء مرحلة التصفيات”.

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