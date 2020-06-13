“الكاف” تلمح لإمكانية تأجيل كان 2021

عبد المنعم باه قال في تصريحات لإذاعة “Sport Info” الكاميرونية:”الكاف تدرس تأجيل كأس أمم إفريقيا لمدة عام كامل لتقام في جانفي 2022 بدلاً من جانفي 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول القارة السمراء”.