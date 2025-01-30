الكاف تمدّد فترة تسجيل اللاعبين إلى هذا الموعد

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تمديد تسجيل اللاعبين إلى غاية 28 فيفري المقبل، مع السماح للأندية بتسجيل اللاعبين الذي سبق لهم المشاركة مع أندية أخرى في بطولات الكاف في الموسم نفسه.

ومن الممكن أن يتعاقد أي ناد مع لاعب شارك في إحدى المنافستين الإفريقيتين هذا الموسم، بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الأندية الأفريقية لكرة القدم.

و من خلال التغيير التي قامت به الهيئة الكروية الإفريقية، أصبحت قواعد المنافستين متشابهة تماماً، لقواعد تسجيل اللاعبين في دوري رابطة أبطال أوروبا واليوروباليغ.

و من المنتظر أن تساهم التعديلات الجديدة في جعل المنافستين الإفريقيتين أكثر جاذبية وتشويقا. مع تحسين جودة مستويات الأندية الإفريقية خلال مشاركتها في مونديال الأندية الذي سيقام بالولايات المتحدة الصيف المقبل.

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