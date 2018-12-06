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“الكاف” تمنح الجزائر الفرصة الأخيرة لإحتضان “كان” 2019

الرياضة
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“الكاف” تمنح الجزائر الفرصة الأخيرة لإحتضان “كان” 2019 صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

نشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم سهرة اليوم الخميس بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني يُحدد من خلاله الآجال المُحددة لإيداع ملفات الترشح لإحتضان كأس أمم إفريقيا 2019.

المُقررة في شهر جوان ،وذلك بعد سحب شرف تنظيمها من الكاميرون في الأسبوع الماضي بسبب عدم جاهزية الأخيرة وتعطل الأشغال في الكثير من المنشأت.

وحددت الكاف الجمعة ال14 ديسمبر الحالي على الساعة منتصف الليل بتوقيت القاهرة  آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على أن يتم الإعلان عن البلدان المُرشحة لإحتضان الكان يوم ال15 ديسمبر.

ورغم تصريح وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي أكد عدم رغبة الجزائر في إحتضان الكان إلا أن كل شيئ مُمكن وقد تتراجع الجزائر وتُعلن ترشحها في آخر لحظة.


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