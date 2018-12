“الكاف” تمنح الجزائر الفرصة الأخيرة لإحتضان “كان” 2019

المُقررة في شهر جوان ،وذلك بعد سحب شرف تنظيمها من الكاميرون في الأسبوع الماضي بسبب عدم جاهزية الأخيرة وتعطل الأشغال في الكثير من المنشأت.

وحددت الكاف الجمعة ال14 ديسمبر الحالي على الساعة منتصف الليل بتوقيت القاهرة آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على أن يتم الإعلان عن البلدان المُرشحة لإحتضان الكان يوم ال15 ديسمبر.

ورغم تصريح وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي أكد عدم رغبة الجزائر في إحتضان الكان إلا أن كل شيئ مُمكن وقد تتراجع الجزائر وتُعلن ترشحها في آخر لحظة.

#TotalAFCON19 Following last week’s announcement regarding the 2019 Total Africa Cup of Nations, @CAF_Online has today revealed the key aspects of the process for appointing a new host nation https://t.co/adHSgqTRQp

— CAF (@CAF_Online) December 6, 2018