“الكاف” تنظم ندوتين بالجزائر حول كرة القدم النسوية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، وبالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” تنظيم ندوتين تكوينيتين في الجزائر، حول كرة القدم النسوية.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، عن تنظيم “الكاف” هاتين الندوتين التكوينيتين، على هامش دورة “لوناف” المرهلة لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، التي تحتضنها الجزائر ما بين 22 إلى 23 اوت.

ومن المقرر أن تعقد الندوة الأولى يومي 23 و24 أوت، تحت عنوان “كرة قدم نسوية بطاقم نسوي”، والتي ستتناول عدة محاور.

كما كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تحديد يومي 26، و27 اوت، لعقد الندوة الثانية، والتي ستخصص لاداريي الأندية النسوية.

يذكر أن نادي فتيات أقبو، سيمثل الجزائر في منافسة “لوناف”، المقرر بملعبي الرويبة، وتشاكر، بمشاركة كل من: النادي الرياضي سوسة (تونس)، توت عنخ آمون (مصر)، والجيش الملكي (المغرب).