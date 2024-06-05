الكاف تنفذ التأجيل المحتمل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، بيان، بخصوص موعد خوض الطبعة المقبلة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت “الكاف” بيان، عبر موقعها على منصة “X”، أوضحت من خلاله بأن الأخبار المتعلقة بتأجيل “كان 2025″ غير صحيحة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن اللجنة التنفيذية لـ”الكاف” ستعقد اجتماع، للفصل في موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء هذا البيان من الهئية الكروي الإفريقية، عقب التصريحات التي أدلى بها أمينها العام موسانغو أومبا، لصحيفة “ليكيب الفرنسية”.

https://x.com/CAF_Media/status/1798388524636667942