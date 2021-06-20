“الكاف” تنوي اطلاق دوري السوبر الإفريقي

تنوي الإتحادية الإفريقية لكرة القدم اطلاق دوري السوبر الإفريقي مُستقبلا حسب ما كشف عنه الرجل الأول في “الكاف” “باتريس موتسيبي” في بيان أصدره اليوم الأحد.

الرئيس الجديد للكاف قال في البيان:”نحن نقوم بالتقييم وفي مُناقشات أولية لبدء دوري السوبر الإفريقي الشامل والمدعوم على نطاق واسع والمفيد.. لقد تابعنا محاولات بعض الأندية الأوروبية الكبرى لتشكيل دوري السوبر الأوروبي وسنتعلم من تجربتها”.

يُذكر أن الأندية الأوروبية الكبيرة كشفت في الأشهر القليلة الماضية عن اطلاق دوري السوبر الأوروبي وهو ما خلق العديد من الخلافات بين كبار القارة العجوز والإتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذا الفيفا.