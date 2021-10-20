“الكاف” تنُذر اتحادية جيبوتي بسبب طلبها نقل مواجهة الخضر للمغرب

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم خطابا شديد اللهجة لاتحادية جيبوتي بسبب طلبها نقل مواجهة الخضر إلى ملعب مراكش بالمغرب.

وطالبت “الكاف” من اتحادية جيبوتي التوقف عن ارسال طلبات في فترة وجيزة لبرمجة مواجهة الخضر في المغرب ثم مصر ثم المغرب.

وأضافت الكاف في طلبها أن المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الخامسة من تصفيات المونديال لا يمكن برمجتها يوم الثلاثاء وستلعب بمصر.

و من جانب آخر فتحت وزارة الرياضة في جيبوتي تحقيقا بشأن العديد من الخروقات التي وقع فيها اتحاد الكرة المحلي، ومسؤوليه.

ونشرت الصحافة المحلية بيانا من وزارة الرياضة صدر فيه أنه سيتم إجراء تحقيق معمق مع مسؤولين بارزين في اتحاد كرة القدم الجيبوتي، بعد اتهامهم بالتلاعب والفساد.

وأردفت الوزارة في بيانها أنه سيتم تشكيل لجنة ذات كفاءة عالية للقيام بالتحقيق في الموضوع.

كما أمرت الوزارة مسؤولي الاتحاد الجيبوتي بعدم مغادرة البلاد، حتى انتهاء التحقيق.