الكاف تهنئ أسطورة كرة القدم الجزائرية

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أسطورة كرة القدم الجزائرية، اللاعب السابق صالح عصاد، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هنأ من خلالها صالح عصاد، ببلوغه عامه الـ62.

وجاء في تغريدة “الكاف”، “عيد ميلاد سعيد للأسطورة صالح عصاد، أرسلو له أطيب تمنياتكم”، وجاءت هذه التغريدة مرفوقة بصورة المهاجم السابق للخضر.

يذكر أن صالح عصاد، الذي سبق له حمل ألوان نادي باريس سان جيرمان، يعد من أفضل ما أنجبت كرة القدم الجزائرية.